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SANA: Deyri Zor'da en az 60 sivil hayatını kaybetti

Suriye Devlet Ajansı SANA'nın haberine göre, ABD'nin liderlik ettiği Uluslararası IŞİD Karşıtı Koalisyon'un Deyri Zor kırsalına düzenlendiği hava saldırısında en az 60 sivil yaşamını yitirdi.

SANA: Deyri Zor'da en az 60 sivil hayatını kaybetti

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon uçakları, Deyri Zor kırsalının doğusunda bir kısım köy ve beldelerine saldırı düzenlemeleri sonucunda aralarında çocuk ve kadınların bulunduğu en az 60 sivil hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar SANA muhabirine açıklamalarında ABD öncülüğündeki koalisyona tabi savaş uçaklarının Deyri Zor kırsalının doğusu Keşma, Şvayt, Dveyr ve Aşşara belde ve köylerinde sivil vatandaşların evlerini bombaladıklarını aktardı. Kaynaklar, düşman saldırılarda büyük çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 60 sivil vatandaşın hayatını kaybettiği, onlarca vatandaşın da yaralı olduğunu belirtti.

Kaynaklar, saldırılarda vatandaşların evlerin ve hizmet kurumlarında büyük yıkımın olduğuna dikkat çekti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #Sana #abd #ışid #deyri zor
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