Sanatçı Ceylan Avcı'nın yeğeni ve İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlıcan Arkan yoğun bakımda! Nazlıcan Arkan'ın sağlık durumu nasıl

Sanatçı Ceylan Avcı, yeğeni Nazlıcan Arkan'ın yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

İşte Benim Stilim yarışmacısı da olan Arkan'ın tedavisi sürüyor.

Vatandaşlar, Nazlıcan Arkan'ın sağlık durumunun nasıl olduğunu araştırıyor.

Sanatçı Ceylan tarafından yapılan açıklamada "Yeğenim Nazlıcan Arkan, hala yoğun bakımda. Lütfen dua edin. Arayan soran dua eden herkesten Allah razı olsun. Rabbim şafi isminle bütün hastalara şifa versin" dedi.

NAZLICAN ARKAN KİMDİR?

Nazlıcan Arkan, 1993 İstanbul doğumludur. Nazlıcan Arkan, üniversite mezunudur. Bir bankada görev yapan Nazlıcan, yarışma günlerinde modaya ve giyime olan tutkusundan bahsetmiştir. Nazlıcan Arkan aslen Tuncelilidir.