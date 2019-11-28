Sanatçı Ceylan Avcı'nın yeğeni ve İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlıcan Arkan yoğun bakımda! Nazlıcan Arkan'ın son sağlık durumu açıklandı
Sanatçı Ceylan Avcı, yeğeni Nazlıcan Arkan'ın son sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Instagram hesabından paylaşım yapan Ceylan, yeğeni Nazlıcan'ın durumunun bir iyiye bir kötüye gittiğini kaydetti. Nazlıcan Arkan'ın hala yoğun bakımda olduğunu ifade eden sanatçı Ceylan, "Lütfen dua etmeye devam edelim. Allah hepinizden razı olsun" dedi
GÜNDEM 28.11.2019, 15:18
Sanatçı Ceylan Avcı'nın yeğeni ve İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlıcan Arkan yoğun bakımda! Nazlıcan Arkan'ın son sağlık durumu açıklandı.
Sanatçı Ceylan, yeğeni Nazlıcan Arkan'ın sağlık durumunun bir iyiye bir kötüye gittiğini söyledi.
Instagram hesabından paylaşım yapan sanatçı Ceylan, Nazlıcan'ın hala yoğun bakımda olduğunu kaydetti.
"Lütfen dua etmeye devam edelim" diyen Ceylan, "Allah hepinizden razı olsun" paylaşımı yaptı.
ulusal.com.tr
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