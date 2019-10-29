Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye saldırı ile ilgili Türkiye'den İngiltere'ye uyarı

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'nün İngiltere Lonra'da terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğramasıyla ilgili diplomatik kaynaklar, "Olaydan rahatsızlığımız İngiltere'nin Ankara Büyükelçisine iletilmiş ve bir daha böyle bir olayın olmaması ve faillerin yakalanarak adalete teslim edilmesi gerektiği bildirilmiştir" açıklamasında bulundu.

Döğücü, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Londra'da saat kulesinin bulunduğu bölgede yürürken bir grup ellerinde bölücü terör örgütü paçavraları ve posterleri ile gösteri yapıyordu. Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize ciddi hakaretlerde bulunan grubun elinde ülkemiz aleyhinde yazılar olan pankartlar vardı. Çocukları ve masum insanları katlettiğimiz ve kimyasal silahlar kullanarak katliam yaptığımız yalanını söyleyerek bulunduğumuz yere kadar yürüdüler.

Yalan, iftira ve hakaretlere sessiz kalamazdık, kalmadık da! 'Yalan söylüyorsunuz!' diye bağırdım. Üzerimize bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdılar. Yanımızda sadece iki polis vardı. Onlar da çok yetersiz kaldılar. Eşim ve danışmanım araya girerek beni bölgeden uzaklaştırdı. Arkamızdan koşarak yeniden saldırmaya teşebbüs ettiler ama başarılı olamadılar.

Şartlar her ne olursa olsun ülkemize, milletimize ve Sn. Cumhurbaşkanımıza yapılan haksızlıklar karşısında dik durarak doğruyu Sn. Cumhurbaşkanımız öncülüğüne tüm dünyaya haykırmaya devam edeceğiz."

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