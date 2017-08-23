Akıncı Üssü davasında sanıklar, ortak bir dille komuta kademesini suçlama taktiğine devam ediyor. FETÖ sanığı Hakan Evrim, yine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı hedef aldı. Evrim, Genelkurmay Başkanı Akar'ı darbe bildirisiyle ilişkilendirmeye çalıştı.

Akıncı Üssü davası sanıkları, komuta kademesini suçlama taktiğini devam ettiriyor.



486 sanıklı davanın 17'inci celsesi Ankara 4'üncü Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi kampüsünde görüldü.



Davada, savunması 15'inci celsede alınmaya başlanan eski 4'üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Tuğgeneral Hakan Evrim'in çapraz sorgusuyla sürdü. Darbeci Evrim, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ikna etmeye çalışmış, "Gerekirse sizi kanaat önderimiz Gülen'le görüştürürüz" demişti. Evrim'in darbe gecesi Ankara'da jetlere alçak uçuş yapmaları talimatını verdiği ses kayıtları ortaya çıkmıştı.



Hakkındaki suçlamaları reddeden sanık Evrim, Akar'ın darbe bildirisindeki görüşlere katıldığını iddia etti.



Sanık Evrim'e FETÖ'nün sivil imamı Kemal Batmaz'a Akıncı Üssü 143'üncü Filo koridorlarında baş selamı verdiği görüntüler izletildi. "Buradaki resimler bana benziyor ama kesin ben miyim değil miyim incelemem lazım" diyen Hakan Evrim, fotoğrafların detaylıca incelemesi gerektiğini söyledi.



Bu arada, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da davaya müdahillik başvurusu yaptı.





ulusal.com.tr