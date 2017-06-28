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Şanlıurfa'da suikast hazırlığındaki teröristler yakalandı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde, askeri ve emniyet görevlileriyle AK Partili yöneticilere yönelik eylem yapılacağına dair alınan bilgi üzerine söz konusu eylemle irtibatlı olan toplam dört şahıs yakalandı" denildi.

Şanlıurfa'da suikast hazırlığındaki teröristler yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde dün yakalanan terör örgütü PKK/KCK mensubu 4 teröristin, ilçede askeri ve emniyet görevlileri ile AKP'li yöneticilere yönelik saldırı planladığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube müdürlüklerinin müşterek çalışmaları sonucu operasyonun düzenlendiği belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde, askeri ve emniyet görevlileriyle AK Partili yöneticilere yönelik eylem yapılacağına dair alınan bilgi üzerine söz konusu eylemle irtibatlı olan toplam dört şahıs yakalandı. Olayla ilgili yapılan aramalarda şahıslarla birlikte suikast olayında kullanılacağı değerlendirilen silahlar ve susturucu ele geçirilmiştir. Yapılan çalışmalarda ayrıca, hedef şahıslar ve güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcıyla yapılacağı değerlendirilen eylemde kullanılacağı mütalaa edilen düzenek ve patlayıcılar da ele geçirilmiştir." 



Suriye'den kaçak yollarla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine giren terör örgütü PKK mensubu 4 terörist yakalanmış, adreslerinde yapılan aramada çok sayıda mühimmat ele geçirilmişti.






Kaynak: AA
Etiketler; #AKP #terörist #suikast #ayn el arap #suruç
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