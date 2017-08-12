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Şanlıurfa'da terör örgütü IŞİD'in 'infaz timi' yakalandı

Şanlıurfa'da silahlarıyla gözaltına alınan, terör örgütü IŞİD aleyhine kişileri öldürmekle 'görevli' üç 'IŞİD infaz timi' mensubu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Şanlıurfa'da terör örgütü IŞİD'in 'infaz timi' yakalandı

Şanlıurfa'da silahlarıyla gözaltına alınan, terör örgütü IŞİD aleyhine kişileri öldürmekle 'görevli' üç 'IŞİD infaz timi' mensubu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, 21 Temmuz'da Şanlıurfa'da otomobiliyle seyir halindeyken motosikletli 2 kişi tarafından silahla öldürülen K. Farasi olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Şanlıurfa, Gaziantep ve Malatya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, Rakka'dan, örgüt aleyhine faaliyet gösteren şahısları öldürmekle 'görevlendirilerek', Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan terör örgütü mensupları Yaşar kod adlı Bünyamin Hallak, Ahmet kod adlı Mahmud Elhammud ve Mahmut El Cerrah, olayda kullandıkları silahlarla yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.  

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan IŞİD mensupları tutuklandı.






Kaynak: AA
Etiketler; #ışid #şanlıurfa
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