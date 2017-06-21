Şans Topu 21 Haziran çekiliş sonucu belli oldu. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 393 bin 179 lira kazandı

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 1 milyon 393 bin 179 lira 15 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 24 kişi 3 bin 24 lira 75'er kuruş, 4 artı 1 bilen 224 kişi 324 lira 55'er kuruş, 4 bilen 2 bin 904 kişi 33 lira 35'er kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 472 kişi 18 lira 85'er kuruş, 3 bilen 88 bin 46 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 734 kişi 5 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 196 bin 347 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponun, Osmaniye Merkez'den yatırıldığı belirtildi.



Dağıtılan ikramiye tutarının 3 milyon 86 bin 863 lira 85 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 964 bin 243 lira 68 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 537 bin 677 lira 83 kuruş aktarıldı.



