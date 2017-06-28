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Şans Topu 28 Haziran çekiliş sonucu

Şans Topu 28 Haziran çekiliş sonucu belli oldu. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 2 kişi 317 bin 261 lira kazandı

Şans Topu 28 Haziran çekiliş sonucu

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi, 317 bin 261 lira 80 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 17 kişi 3 bin 732 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 225 kişi 282 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 312 kişi 36 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 275 kişi 20 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 67 bin 764 kişi 4 lira 40'ar kuruş, 2 artı 1 bilen 51 bin 716 kişi 5 lira 80'er kuruş, 1 artı 1 bilen 171 bin 171 kişi 3 lira 30'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponların Ankara'nın Mamak ve Antalya'nın Kepez ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

Dağıtılan ikramiye tutarının 2 milyon 115 bin 76 lira 55 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 842 bin 958 lira 76 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 470 bin 17 lira 2 kuruş aktarıldı.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Şans Topu çekildi (2)
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