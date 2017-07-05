Şans Topu 5 Temmuz çekiliş sonucu belli oldu. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen çıkmayınca gelecek haftaya devretti

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca gelecek haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 22 kişi 3 bin 71 lira 85'er kuruş, 4 artı 1 bilen 218 kişi 310 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 686 kişi 33 lira 60'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 312 kişi 18 lira 10'ar kuruş, 3 bilen 82 bin 693 kişi 3 lira 80'er kuruş, 2 artı 1 bilen 54 bin 124 kişi 5 lira 95'er, 1 artı 1 bilen 162 bin 334 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.



Dağıtılan ikramiye tutarının 1 milyon 576 bin 651 lira 70 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 897 bin 563 lira 29 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 500 bin 524 lira 27 kuruş aktarıldı.



