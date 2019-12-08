Santranç efsanesi Karpov, Işıl'ı yenemedi

Mersin'de, satranç festivaline katılan Büyük Usta Anatoly Karpov, 10 genç sporcu ile aynı anda karşılaştı.

7 dünya şampiyonluğu bulunan ve satrancın yaşayan efsaneleri arasında gösterilen Rus sporcu, 12 yaşındaki Işıl Cingöz karşısında zorlandı. Cingöz'ün hamleleri karşısında uzun süre düşünen Karpov, oyunda 40'ıncı dakikaya yaklaşılırken, Cingöz'e beraberlik teklif etti.

Beraberlik teklifini kabul eden genç sporcu, büyük sevinç yaşarken, katılımcılar tarafından da ayakta alkışlandı.

ulusal.com.tr