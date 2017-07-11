FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Saraçhane'de şehit olan Şuayip Seferoğlu Rize'deki kabri başında anıldı.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Saraçhane'de büyükşehir belediyesinin binası önünde şehit olan Şuayip Seferoğlu için Rize'de anma programı düzenlendi.



Kentte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, şehit Seferoğlu'nun merkeze bağlı Küçükköy köyündeki kabri ziyaret edildi.



Kabir ziyaretine, şehidin annesi Sefure, babası İsmail ve eşi Yıldız Seferoğlu ile yakınlarının yanı sıra Vali Erdoğan Bektaş, AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Belediye Başkanı Reşat Kasap, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Güneysu Belediye Başkanı Halil Turan ve vatandaşlar katıldı.



Burada Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından, İl Müftüsü İsmail Yalçın şehit için dua etti.



Vali Bektaş, Seferoğlu'nun yakınlarına Allah'tan sabır dileyerek, "Aziz milletimiz, 15 Temmuz gecesi özgürlüğüne ve bekasına bir kez daha sahip çıkmıştır. Bu millet, o gece yaşananları ve o gecenin kahramanlarını asla unutmayacaktır." dedi.



Kahramanlardan birinin de Şuayip Seferoğlu olduğuna işaret eden Bektaş, "Sizler bize onun emanetlerisiniz. Devletimizin imkanları ölçüsünde sizlere her türlü desteği vermek bizlerin görevidir. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin." diye konuştu.