Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilen Sarıeroğlu, görevi Müezzinoğlu'ndan devraldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın dün açıkladığı kabine değişikliğinin ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında devir teslim töreni düzenlendi.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına getirilen Jülide Sarıeroğlu, Bakanlığın Reşat Moralı Salonundaki törende, sözlerine gelecek dönenim hayırlarla sürmesi temennisinde bulunarak başladı.



Tüm vatandaşların dününü, bugününü ve geleceğini ilgilendiren, insana dokunan bir bakanlığın sorumluluğunu aldığının bilincinde olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Bu vesileyle beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Başbakanımıza teşekkür etmek istiyorum. İnşallah güvenlerine layık olacağız ve çok çalışacağız." dedi.



Mehmet Müezzinoğlu'ndan görevi devralacak olmasından dolayı ayrı bir onur duyduğunu ifade eden Sarıeroğlu, her zaman kendilerine abilik yapan Müezzinoğlu'ndan gelecek dönemde de desteklerini esirgememesi ricasında bulundu.



"180 günlük bir eylem planımız olacak"



Sarıeroğlu, 26 yıl sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğuna oturan bir kadın olmasının verdiği sorumluluğun da farkında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Bugüne kadar, kadınların karar alma mekanizmasında daha çok sayıda yer alması için büyük çabalar sarf ettik. Bir kadın bakan olarak bizden sonra siyasete gireceklere rol model olacak hayırlı işleri yapmak istiyoruz. Makamlar ve mevkiler geçici, bunun çok bilincinde olan bir insanım. Tek hedefimiz, 80 milyon vatandaşımızın arkamızdan hayır dualarla bahsettiği bu gök kubbede hoş bir seda bırakmak olacak. İz bırakan çalışmalara imza atmak olacak. Bakanlığımızın kültüründe olan istişareyi, sosyal diyaloğu, uzlaşıyı ve ortak aklı bulma konusunda her zaman çaba içerisinde olacağımı da özellikle belirtmek istiyorum. Sosyal paydaşlarımızla da uyumlu bir çalışma içerisinde olacağım. Ülkemizin geleceğe güçlü adımlarla ilerlemesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Önümüzde 180 günlük bir eylem planımız olacak. Sayın Bakanımızın 10 ay gibi kısa bir sürede başlatmış olduğu çok yoğun ve önemli çalışmalar var. İnşallah onları da başarılı bir şekilde sürdürmek için çaba sarf edeceğiz."



"Değerli kardeşime çalışmalarında başarılar diliyorum"



Mehmet Müezzinoğlu da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi ülkenin her insanına dokunan bir bakanlıkta 10 ay gibi kısa sürede onurlu bir görev yaptığına işaret ederek, "Arkadaşlarımızla birlikte ülkemize ve milletimize hayırlı hizmetler yapma gayreti içerisinde bulunduk. Rabbim inşallah hizmetlerimizin hesabını verebilmeyi bizlere nasip etsin." dedi.



15 Temmuz'un hain darbe girişiminin ardından, ekonomide oluşan olumsuzluklar ve artan işsizlik tablosuna karşı yoğun bir mesai yürüttüklerini belirten Müezzinoğlu, şunları ifade etti:



"Yüzde 13'lere kadar çıkan işsizlik oranını hızlı bir şekilde 4-5 aylık dönemde 10,5'lara indirdik. Bu oranın tek haneye indirilmesi yönündeki adımların atılacağından hiç şüphem yok. Çünkü ülke tekrar istikrarlı, siyasi iradenin güçlü olduğu, güven duygusunun arttığı bir dönemi yakaladı. Rabbim görev üstlenen değerli kardeşime, bakanımıza güç, kuvvet versin, çalışmalarında başarılar diliyorum. Sağımda ve solumda hükümetimizin iki bayan bakanı var. Bu benim için hükümetimiz ve AK Parti vizyonu için önemli bir tablo. İnşallah hanım elinin değdiği her tablo daha güzel olacaktır, daha zarif ve şık olacaktır. Bu anlamda da karar veren Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza teşekkür ediyorum."

