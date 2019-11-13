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Şarkıcı Fatih Bulut hakkında karar verildi

Niğde'de yeğeninin asker uğurlama eğlencesinde havaya ateş açan şarkıcı Fatih Bulut hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan soruşturma açıldı

GÜNDEM 13.11.2019, 15:01
Şarkıcı Fatih Bulut hakkında karar verildi

Niğde'de katıldığı asker uğurlama eğlencesinde havaya ateş eden şarkıcı Fatih Bulut hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi. 

Niğde Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "sanal devriye" ve sosyal medya araştırmalarında, şarkıcı Fatih Bulut'un kent merkezinde yeğeninin asker uğurlama eğlencesinde havaya silahla ateş etme görüntülerinin tespit edildiği belirtildi. 

Açıklamada, konuyla ilgili adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda şüpheli hakkında "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan gerekli tahkikata başlandığı kaydedildi. 

Şarkıcı Fatih Bulut'un havaya ateş ettiği görüntüler, sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepki çekmişti.

Kaynak: AA
#fatih bulut
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