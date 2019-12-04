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Sayısal Loto 04 Aralık 2019 çekiliş sonucu belli oldu

Sayısal Loto'nun 4 Aralık 2019 Çarşamba çekiliş sonucu belli oldu. Sayısal Loto'da 6 bilen çıktı mı, Sayısal Loto bu hafta ne kadar devretti

GÜNDEM 05.12.2019, 01:52 05.12.2019, 01:54
Sayısal Loto 04 Aralık 2019 çekiliş sonucu belli oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 4, 5, 9, 19, 32 ve 39 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1276. çekilişinde  6 bilen çıkmayınca, 1 milyon 180 bin 500 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 75 kişi 6 bin 296'şar lira, 4 bilen 4 bin 286 kişi 83 lira 40'ar kuruş ve 3 bilen 78 bin 99 kişi ise 12 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

#Sayısal Loto
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