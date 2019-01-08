Sayısal Loto 08 Ocak 2019 çekiliş sonucu belli oldu
Sayısal Loto oyununun 1286. çekilişi yapıldı.
GÜNDEM 08.01.2020, 22:28 08.01.2020, 22:57
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 20, 25, 28, 38, 40 ve 49 olarak belirlendi.
Sayısal Loto oyununun 1286. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin 538 liralık ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 65 kişi 7 bin 166'şar lira, 4 bilen 3 bin 646 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 70 bin 319 kişi de 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
Kaynak: AA
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