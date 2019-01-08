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Sayısal Loto 08 Ocak 2019 çekiliş sonucu belli oldu

Sayısal Loto oyununun 1286. çekilişi yapıldı.

GÜNDEM 08.01.2020, 22:28 08.01.2020, 22:57
Sayısal Loto 08 Ocak 2019 çekiliş sonucu belli oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 20, 25, 28, 38, 40 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1286. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin 538 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 65 kişi 7 bin 166'şar lira, 4 bilen 3 bin 646 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 70 bin 319 kişi de 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Kaynak: AA
#sayısal loto
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