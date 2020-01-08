Sayısal Loto 08 Ocak 2020 çekiliş sonucu sorgula! İşte şanslı sayılar...
Sayısal Loto oyununun 1286. çekilişi yapıldı. 8 Ocak 2019 tarihli sayısal loto sonuçlarını sorgula...
GÜNDEM 09.01.2020, 17:17 09.01.2020, 17:17
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 20, 25, 28, 38, 40 ve 49 olarak belirlendi.
Sayısal Loto oyununun 1286. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin 538 liralık ikramiye devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 65 kişi 7 bin 166'şar lira, 4 bilen 3 bin 646 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 70 bin 319 kişi de 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.
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