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Sayısal Loto 08 Ocak 2020 çekiliş sonucu sorgula! İşte şanslı sayılar...

Sayısal Loto oyununun 1286. çekilişi yapıldı. 8 Ocak 2019 tarihli sayısal loto sonuçlarını sorgula...

GÜNDEM 09.01.2020, 17:17 09.01.2020, 17:17
Sayısal Loto 08 Ocak 2020 çekiliş sonucu sorgula! İşte şanslı sayılar...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 20, 25, 28, 38, 40 ve 49 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1286. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 1 milyon 164 bin 538 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 65 kişi 7 bin 166'şar lira, 4 bilen 3 bin 646 kişi 96'şar lira ve 3 bilen 70 bin 319 kişi de 13 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

ulusal.com.tr

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