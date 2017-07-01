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Sayısal Loto 1 Haziran çekiliş sonucu

Sayısal Loto 1 Haziran çekiliş sonucu belli oldu. 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 457 bin lira haftaya devretti

Sayısal Loto 1 Haziran çekiliş sonucu

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 457 bin 922 lira 72 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 199 kişi 3 bin 696 lira 95'er kuruş, 4 bilen 9 bin 312 kişi 59 lira 35'er kuruş, 3 bilen 159 bin 281 kişi ise 9 lira 80'er kuruş ikramiye alacak.

Bu haftaki çekilişte, toplam 2 milyon 849 bin 314 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 829 bin 352 lira 74 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 21 bin 261 lira 43 kuruş kamuya aktarılacak.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #Sayısal Loto Çekildi (2)
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