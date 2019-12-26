Sayısal Loto'da 6 bilen çıkmadı! Sayısal Loto 26 Aralık çekiliş sonucu

Sayısal Loto oyununun 1282. çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 3, 15, 39, 40, 43 ve 46 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1282. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 136 bin 818 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 64 kişi 7 bin 932'şer lira, 4 bilen 3 bin 597 kişi 106'şar lira ve 3 bilen 72 bin 876 kişi de 13 lira 90'ar kuruş ikramiye kazandı.