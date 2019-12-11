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Sayısal Loto'da büyük ikramiye Diyarbakır Sur'a çıktı- Sayısal Loto 11 Aralık 2019 çekiliş sonucu

Sayısal Loto oyununun 1278. çekilişi yapıldı.

GÜNDEM 11.12.2019, 22:18 11.12.2019, 22:31
Sayısal Loto'da büyük ikramiye Diyarbakır Sur'a çıktı- Sayısal Loto 11 Aralık 2019 çekiliş sonucu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 7, 12, 19, 24, 25 ve 32 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1278. çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 1 milyon 173 bin 680 liranın sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 89 kişi 5 bin 275'er lira, 4 bilen 4 bin 836 kişi 73'er lira ve 3 bilen 83 bin 970 kişi ise 11 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiye isabet eden kuponun Diyarbakır'ın Sur ilçesinden yatırıldığı belirtildi.

#sayısal loto #diyarbakır #Sur
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