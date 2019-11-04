Şef Hazer Amani kimdir, nereli, kaç yaşındadır
Şarkıcı Sıla ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü şef Hazer Amani'nin özgemişi araştırılıyor. Sıla'nın hayranları, Hazer Amani kimdir, nereli, kaç yaşındadır gibi soruların yanıtlarını arıyor
Şarkıcı Sıla ile bir süredir birlikte olan ünlü şef Hazer Amani ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. Son olarak Sıla sosyal medya hesabından yaptığı Amani paylaşımı ile bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. Peki, Hazer Amani kimdir, nerelidir? İşte Hazer Amani'nin biyografisi ile ilgili merak edilenler...
HAZER AMANİ KİMDİR?
1977 doğumlu olan Hazer Amani Ankara'da doğmuştur. Yemeğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Hazer Amani Güney Afrika'da Cordon Bleu'ya giderek 3 yıl aşçılık eğitimi almıştır. Daha sonra Yusuf Köksal ile tanışarak Türkiye'ye gelmiştir. 2011 yılında 'En Yaratıcı Şefi' ödülünü almıştır.
Televizyonda en büyük çıkışını MasterChef Türkiye ile yapmıştır. Hazer Amani 2018 MasterChef Türkiye yarışmasında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile jüri üyeliği yapmıştır. Şimdilerde The Taste Türkiye'de jüri üyeliği yapmaktadır.
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