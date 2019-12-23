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Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edildi

Meteoroloji'den peş peşe gelen uyarılar sonucu İstanbul'da beklenen lodos gece etkisini gösterdi. Lodos nedeniyle, İDO çok sayıda seferini BUDO ise tüm seferleri iptal etti.

GÜNDEM 23.12.2019, 17:27 23.12.2019, 17:27
Şehir Hatları ve BUDO seferleri iptal edildi

Yağış ve fırtına İstanbul'u etkisi altına aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı ile İstanbul'da beklenen lodos gece etkisini göstermeye başladı.

Lodos nedeniyle, İDO çok sayıda seferini BUDO ise  tüm seferleri iptal etti.

Megakentte Sarayburnu ve Cankurtaran sahili boyunca dalgaların yükseldiği görüldü.

ulusal.com.tr

#şehir hatları #istanbul #lodos
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