Şehit aileleri ve gazilerden çağrı! "Terör örgütünün uzantısı HDP kapatılmalı"

Hazineden HDP'ye verilmesi planlanan 50 milyon liralık bütçeye, şehit aileleri dernekleri itiraz etti. Vatan Partisi de karara tepki gösterdi.

2020 yılına ilişkin hazırlanan kanun teklifi Meclis'e sunuldu. Teklif ile birlikte siyasi partilerin hazineden alacağı yardım miktarı da ortaya çıktı. Buna göre 419 milyon 415 bin liranın Meclis'teki partilere verilmesi planlandı. Teklife göre 50 milyon 99 bin lira PKK'nın siyasal uzantısı HDP'nin kasasına girecek.

Anadolu Avrasya Gazi ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Muhterem Doğan karara tepki gösterdi. Doğan, yapılan yardımların terör örgütüne aktarıldığını belirtti.

Vatan Partisi Merkez Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Ercan Enç de HDP'nin kapatılması için Yargıtay'a seslendi.

HDP son dört yılda, devlet hazinesinden yaklaşık 228 milyon lira yardım aldı.

ulusal.com.tr