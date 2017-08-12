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Şehit astsubay, doğum gününde toprağa verilecek

TRABZON'un Maçka İlçesi kırsalında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan astsubay başçavuş 41 yaşındaki Ferhat Gedik’in Hatay'ın İskenderun İlçesi'ndeki baba ocağına ateş düştü. Şehit Ferhat Gedik'in yarın, doğum gününde toprağa verileceği belirtildi.

Şehit astsubay, doğum gününde toprağa verilecek
 Astsubay başçavuş Ferhat Gedik’in şehit olduğu haberini İskenderun İlçesi Bekbele Mahallesi'ndeki ailesine Kaymakam Recep Soytürk, Belediye Başkanı Seyfi Dingil ve İlçe Emniyet Müdürü Zeki Balcı ile görevli askerler verdi. Acı haberi alan baba Ahmet Gedik ile annesi Hatice Gedik fenalık geçirdi. Rahatsızlanan baba Ahmet Gedik, hazır bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ferhat Gedik’in şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları da Türk bayraklarının asıldığı şehit evine akın etti.

2 ÇOCUK BABASIYDI
Ailenin 5 çocuğundan biri olan şehit astsubay başçavuş Ferhat Gedik’in Cemile Gedik ile evli olduğu, çiftin, 16 yaşında Alp Koray ve 9 yaşında Perizat Kayra isminde 2 çocuklarının bulunduğu ifade edildi.

YARIN DOĞUM GÜNÜYDÜ
Bu arada, Şehit Ferhat Gedik'in yarın doğum günü olduğu belirtildi. Astsubay başçavuş Gedik’in doğum gününde, ilçede düzenlenecek törenle toprağa verileceği kaydedildi.
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