Şehit Aybüke Yalçın anılıyor

O'nu herkes bu şarkıyla tanıdı. 22 yaşındaki müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Batman'ın Kozluk ilçesinde iki yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit oldu. Şehit Aybüke öğretmen Memleketi Çorum'un Osmancık ilçesinde mezarı başında anıldı.

Her 24 Kasım'da hüzün yaşayan baba Sadık Yalçın, kızının hatırasını Türk halkının bağrına basmasıyla teselli buluyor.

Adının yaşatıldığı Şehit Şenay Aybüke Yalçın Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Nazmi Altuner, O'nu unutmadıklarını söyledi.

Seslendirdiği "Mağusa Türküsü" ile gönüllere taht kuran Aybüke öğretmeni öğrencileri de unutmuyor.

Şehit Aybüke'nin danışman öğretmeni Tahsin Şahin, O'nun idealist yanını anlattı.

Tahsin öğretmenin bir de mesajı var.

ulusal.com.tr