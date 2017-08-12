Henüz 15 yaşındaydı... Ancak eli kanlı terör örgütü diğer siviller gibi onu da katletti. Trabzon'da güvenlik güçlerine, PKK'lı teröristlerin yerini göstermek isterken şehit oldu. Eren Bülbül'ün acı haberi sadece Trabzon'a değil, Türkiye'nin yüreğine ateş gibi düştü. Yakınlarına "Ben de askere gideceğim, şehit olacağım" diyen Eren, bugün albayrağa sarılı tabutuyla ebediyete uğurlandı.

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Vatanseverdi, büyüyüp bir an önce askere gitmek istiyordu, aynı zamanda sıkı bir Trabzonsporluydu.



Eren Bülbül, Trabzon Maçka'da bir evden yaşam malzemesi çalan PKK'lıları, güvenlik güçlerine ihbar etmişti. Operasyonda teröristlerin yerini göstermek isterken kurşunların hedefi olmuştu.



Haberi sadece memleketinde değil, Türkiye'de yankı uyandırdı. Eren, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan kişi oldu. Sosyal medyadan "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" yazmıştı. Bugün herkes "Eren iyi ki varsın" notunu düştü.



Eren'in yaşadığı Maçka ilçesinde de hüzün hakimdi. İlçedeki ev ve iş yerlerine Türk bayrakları asıldı.



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Daha gençliğine doyamadan teröre kurban giden Eren için Merkez Cami'de tören yapıldı. Yakınları, tören katılan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.



Binlerce yurttaşın yanı sıra törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Trabzonspor Asbaşkanı Ahmet Çubukçu da katıldı.



15 yaşındaki Eren, Köprüyanı mahallesinde sonsuzluğa uğurlandı.



ulusal.com.tr