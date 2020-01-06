Şehit Fethi Sekin anıldı
İzmir adliyesinin hedef alındığı terör saldırısında şehit olan Polis Memuru Fethi Sekin anıldı. Kahraman Polis için düzenlenen anmada Mübaşir Musa Can da unutulmadı.
Terör eylemine geçit vermeyen şehit polis memuru Fethi Sekin, İzmir Adliyesinde düzenlenen törende anıldı.
Çıkan çatışmada hayatını kaybeden Mübaşir Musa Can da törende anılan isimler arasındaydı.
Törene katılan Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, "Fethi Sekin namusumuzu canı pahasına korumuştur." dedi.
Terör örgütlerinin birlikte hareket ettiğine dikkat çeken İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre de "Fethi Sekin'in düşmana İzmir’de ikinci defa ilk kurşunu sıktığını" belirtti.
Milletler Kahraman evlatları sayesinde varlığını sürdürür diyen İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da "Fethi Sekin olmasa terör örgütü PKK tarihinin en kanlı eylemini yapacaktı." dedi.
Anmaya katılanlar, törenin ardından Şehit Fethi Sekin anıtına karanfil bırakıldı.
HABER - KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
ulusal.com.tr
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