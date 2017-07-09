PKK'lı teröristlerce Tatvan-Hizan karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Ateş'in naaşı memleketi Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verildi.

Bitlis'te PKK'lı teröristlerce karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.



Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığında düzenlenen törenin ardından şehit Ateş'in Türk bayrağına sarılı naaşı, uçakla Şanlıurfa Havalimanı'na, buradan da karayoluyla Suruç ilçesindeki Süleymaniye Camisi'ne getirildi.



Oğlunun tabutuna sarılan baba Celal Ateş ve kardeşleri gözyaşı döktü.

Bu sırada, şehidin naaşının başında nöbet tutan ve gözyaşlarına hakim olamayan askerin yüzünü vatandaşlar sildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, burada yaptığı konuşmada, şehidin Suruç ve Şanlıurfa'nın bağrına ateş olarak düştüğünü söyledi.

Bin yıldır aynı coğrafyada bir ve beraber yaşadıklarını belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birliğimizi, beraberliğimizi bize çok görenler ne yazık ki bizi bu acılarla baş başa bırakıyorlar. Şunu herkes bilsin ki bu aziz vatanın bütün sınırları şehit kanlarıyla çizilmiştir. Şehitler vasıtasıyla vatanımız vatandır. Siz var olun şehitler. Allah sizden razı olsun Halil kardeşler. Sizler olmasaydınız bizler vatansız ne yapardık? Vatansız olsak, bayraksız olsak, bir an için Suriye gibi olsak, gidecek neremiz var? Kim bize sahip çıkar, kim elimizden tutar?"

Konuşmaların ardından İl Müftüsü İhsan Açık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Ateş'in naaşı, Şeyh Nasır Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Şehidin cenaze törenine Bakan Çelik'in yanı sıra Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Timuroğlu, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Bekar olan şehidin 9 kardeşi bulunduğu ve annesini 10 yıl önce kaybettiği öğrenildi.

Bitlis'te terör örgütü PKK tarafından karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Astsubay Üstçavuş Recep İnce ile Jandarma Uzman Onbaşı İbrahim Halil Ateş şehit olmuştu.