Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin'in cenazesi memleketi Tokat'ta toprağa verildi.

Hatay'ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.



Hatay'dan askeri uçakla Tokat'a getirilen 41 yaşındaki şehit Seçgin'in naaşı, Turhal ilçesi Şenyurt beldesindeki babaevine götürülerek helallik alındı. Bu esnada şehidin annesi Havva Şeçgin, "Her şehitte anne ciğerleri yandı, bugün de benim ciğerim yandı. Vatan sağ olsun. Sen vatanına ihanet etmedin, ben de sana ihanet etmeyeceğim. Bir Türk bayrağı da benim başıma takın." diye ağıt yaktı.



Şehidin cenazesi daha sonra Şenyurt Belediye Meydanı'ndaki tören alanına getirildi. Cenaze törenine katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, şehidin yakınlarına başsağlığı diledi. Şehidin eşi Esma ile tarım işçisi babası Ali, annesi Havva Seçgin ve 2 kardeşi gözyaşı döktü.



Burada cuma namazı sonrası Tokat Müftüsü Ömer Faruk Bilgili tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından bir süre askerlerin omzunda taşınan şehidin naaşı, Karaevli Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Milletvekili Mustafa Arslan, CHP Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Milletvekili Yücel Bulut, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.



Hatay'ın Belen ilçesinde dün, Belen-Amanos Dağları bölgesinde devriye görevi yapan jandarma personelini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu 2 uzman çavuş şehit olmuş, 5 asker de yaralanmıştı.