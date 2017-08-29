İstanbul Çatalca'da, Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker anısına bisiklet turu düzenlendi. Etkinliğe, Şehit Albay Peker'in ailesiyle birlikte birçok bisikletsever katıldı.

Bisikletseverler bu kez, Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker anısına pedal çevirdi.



Çatalca Belediyesi, Şırnak Uludere'deki helikopter kazasında şehit düşen Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker'in anısına bisiklet turu düzenledi.



Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara, Şehit Albay Peker'in Çatalca'nın yetiştirdiği değerlerden olduğunu belirtti.



Şehit Albay Peker'in ailesi de etkinliğe katıldı.



Çatalca Doğa Sporları ve Bisiklet Kulübü Başkanı Sinan Gürel, Şehit Albay adına düzenlenen etkinliğin bisikletseveler için önemine değindi.



18. Erguvan Festivali kapsamında düzenlenen tura farklı ilçe ve illerden birçok bisiklet kulübü de katıldı.





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