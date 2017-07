Görev yaptığı Şanlıurfa’dan memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli’nin Pülümür ilçesinde terör örgütü mensupları tarafından yolu kesilerek aracı yakılan ve şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, olaydan bir ay sonra memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz için memleketi Gümüşhane'de cenaze töreni düzenlendi.



Torul ilçesinde Hükümet Konağı önünde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, şehit öğretmenin özgeçmişi okundu.



Törene katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, şehit öğretmenin babası Hamit, annesi Gülay, ağabeyi Ahmet, kardeşleri Yahya ve Hayrunnisa Yılmaz ile diğer aile fertlerine taziyelerini iletti.



Anne Gülay Yılmaz ve diğer yakınları, Necmettin Yılmaz'ın tabutu başında gözyaşı döktü, ağıt yaktı.



"Necmettin evladımızın da hesabı mutlaka sorulacaktır"



Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, şehit öğretmen Necmettin Yılmaz için Allah’tan rahmet diledi, ailesine, yakınlarına ve millete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar Kurulu adına başsağlığı dileklerini iletti.



"Allah bir daha böyle acılar göstermesin." diyen Yılmaz, "Biz her zaman şunu söyleriz; bizlerin başına bir musibet gelince 'şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz.' deriz. Ölüm mutlak bir gün herkesin kapısını çalacak ne bir dakika ileri gidebilir ne bir dakika geri kalır. Ecel geldikten sonra ölümün vadesini değiştirebilmek mümkün değildir." ifadesini kullandı.



Yılmaz, öğrencilerine karne dağıttıktan sonra memleketine dönerken bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen Necmettin Yılmaz’ın cenazesinin bugün defnedileceğini belirterek, şöyle devam etti:



"Milletimizin birliğini ve evlatlarımızın geleceğini hedef alan bu alçakça saldırılar asla amacına ulaşamayacak ve terör döktüğü kanda boğulacaktır. Necmettin evladımızın da hesabı mutlaka sorulacaktır. Terör ülkemizde hiçbir zaman kazanamayacaktır, kaybetmeye mahkumdur. Ülkemizi bölemeyecekler, bayrağımızı indiremeyecekler, eğitim ailemizi millete hizmet yolundan bir adım geriye attıramayacaklar. Hepimizi derin bir acıya boğan, eğitime ve Türkiye'nin aydınlık geleceğine yapılan bu terör saldırısını lanetliyor, şehit öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milli eğitim camiasına başsağlığı diliyorum."



Milletin kendisi için çalışanları unutmayacağını vurgulayan Yılmaz, "Eksik bıraktıklarını yeni öğretmenlerle yapmaya devam edeceğiz. Milli eğitim meşalesi sönmeyecek, bayrağı düşmeyecek, elden ele aktarılacak ve ülkemizin aydınlık yarınlarına olan inancımız hiçbir zaman eksilmeyecek. 80 milyon birlik ve kardeşlik içinde ülkemizin yarınını daha iyi ve güzel yapmak adına durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Bizim şehitlere olan borcumuz da budur. Öğretmenimizin anısını yaşatacağız, ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.



Vatandaşların, "şehitler ölmez vatan bölünmez", "kahrolsun PKK" şeklinde sloganlar attığı törenin ardından şehidin naaşı, askerler ve vatandaşların omuzlarında aynı mevkideki Yeni Cami'nin önüne taşındı.



Şehit için kılınan cenaze namazında bakanlar Yılmaz ve Işık ile baba Hamit Yılmaz ve şehidin ağabeyi Ahmet Yılmaz birlikte saf tuttu.



Şehidin tabutuna sarılan kız kardeşi, "Seninle gurur duyuyorum, hainleri sevindirmeyeceğiz, ağlamayacağız." dedi.



Törene, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, TBMM Meclis İrade Amiri ve AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet Gündoğdu, AK Parti Gümüşhane milletvekilleri Hacı Osman Akgül ile Cihan Pektaş, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ile diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.



Şehidin cenazesi, ilçeye bağlı Demirkapı köyünde toprağa verilecek.



Geçen ay sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Çiftçibaşı köyünden memleketi Gümüşhane'ye giden Necmettin Yılmaz'ın otomobili kurşunlanmış ve araç Pülümür Vadisi'nde yanmış halde bulunmuştu.



Tunceli Valiliği, 12 Temmuz'da Pülümür Çayı'nın kenarında erkek cesedi bulunduğunu ve yapılan DNA incelemesi sonucu cesedin Yılmaz'a ait olduğunun kesinleştiğini kaydetmişti.