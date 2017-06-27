Şırnak'ın Uludere ilçesinde Elmalı üs bölgesine yemek götüren askeri araca PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl'ın Tokat'ın Turhal ilçesindeki babaevine acı haber ulaştırıldı

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Milli Jandarma Komando Taburuna bağlı üs bölgesine yemek götüren askeri araca terör örgütü PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Astsubay Üstçavuş Şenel Ağıl'ın Tokat'ın Turhal ilçesindeki babaevinde yas var.



Fatih Mahallesi'nde ikamet eden baba Mustafa ve anne Şükran Ağıl'a acı haber, Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ve askeri yetkililer tarafından verildi.



Çok sayıda vatandaşın başsağlığı dilemek amacıyla gittiği şehidin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit haberini alan ailenin bazı yakınları sinir krizi geçirdi.



Bu arada şehidin eşi Nermin Ağıl'a acı haber Sinop'un Boyabat ilçesinde anne ve babasının evinde verildi.



Evli ve Berkay Ege ile Berke Toprak Ağıl isiminde çocukları olan şehidin cenazesinin yarın ilçede toprağa verilmesi bekleniyor.