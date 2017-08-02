Diyarbakır'da şehit olan Binbaşı Ümit Çelik ve uzman çavuş Erkan Sakal son yolculuklarına uğurlandı. Binbaşı Ümit Çelik'in acılı babası terör örgütü PKK'ya meydan okudu; "Bir Ümit gider bin Ümit gelir, Ümit dün gitti bugün yerinde tabur komutanı var" dedi.

Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'i, babası "Ne makam ne mevki almak istiyorum ben şehitlerimizin intikamını almak istiyorum dedi" sözleriyle anlattı. "Kahramandı benim oğlum" dedi.



Binbaşı Çelik, Lice'de operasyona giderken PKK'lı teröristlerin tuzakladığı bombanın infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı.



15 Temmuz'dan önce FETÖ'cüler onun tayinini sürekli doğu illerine çıkardı. Şırnak ilk görev yeriydi. Ardından Ankara, Van, Ağrı, Suruç ve Lice'ye gönderildi.



Darbe girişimi olunca, "Devletimin bana ihtiyacı var" deyip istifasını geri çekti.



Aslen Erzincanlı olan Binbaşı Çelik, Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi.



Jandarma uzman çavuş Erkan Sakal da aynı saldırıda şehit olmuştu. Sivas'ta uğurlandı son yolculuğuna.



Törene 15 binden fazla Sivaslı katıldı. Kale Cami'nde cenaze namazı kılındı. Şehidin eşi Songül Sakal metanetini korudu.



Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı, Yukarı Tekke Mezarlığı içindeki Garnizon Şehitliği'nde ebediyete uğurlandı.



Sakal, 1 yıldır Lice'deki 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görev yapıyordu.



ulusal.com.tr