Şehit Uzman Çavuş Şevket Tekin son yolculuğuna uğurlandı
PKK'lılar, Şanlıurfa'daki Tekçe Hudut Karakoluna havanlı saldırı düzenledi. 2 asker şehit oldu. Sınırdaki topçu birlikleri saldırıya anında karşılık verdi.
PKK'lılar Suriye sınırında bulunan Şanlıurfa Tekçe Hudut Karakoluna saat 23.00 sıralarında saldırı düzenledi.
Olayda Tankçı Uzm.Çvş. Şevket Tekin ile Tankçı Uzm.Çvş. Davut Armağan Keskin şehit oldu.
Saldırı sonrası alarm durumuna geçilirken, sınır hattında konuşlu topçu birlikleri, angajman kuralları kapsamında teröristlerin bulunduğu bölgeye misli ile karşılık verdi.
PKK'lıların bulunduğu bölge yoğun ateş altına tutuldu. Obüs atışları Akçakale'den de duyuldu.
Şehitler için Şanlıurfa Havalimanında askeri tören düzenlendi. Ardından memleketlerine uğurlandırlar.
Uzman Çavuş Şevket Tekin için Nevşehir'de tören düzenlendi. Törene binlerce yurttaş katıldı. Tekin, Avanos Kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.
Şehit Davut Armağan Keskin'in naaşı ise yarın Balıkesir'de defnedilecek.
ulusal.com.tr
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