Şehitler Ahmet Tunç ve Muharrem Karaduman'a veda

Terör operasyonları ve görev sırasında şehit olan askerler son yolculuklarına uğurlandı.

İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç, Hakkari Çukurca'da görev yapıyordu.

PKK'lıların tuzakladığı bombanın infilak etmesi sonucu şehit oldu. Son yolculuğuna uğurlanmak için Kütahya'nın Simav ilçesine gönderildi.

Şehit asker, Güney kasabasında ebediyete uğurlandı.

Bir tören de Adana'da vardı.

Piyade Uzman Çavuş Muharrem Karaduman, Başika Üs Bölgesi'nde görevliydi. Batı Nil Virüsü enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlanmış tedavi gördüğü hastanede şehit olmuştu.

Kozan Mezarlık Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Karaduman, Kozan Şehitliği'nde toprağa verildi.



ulusal.com.tr