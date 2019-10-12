Şehitler son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin eşi düğünümüz dedi, kızı babasının beresini başından çıkarmadı.

Teröre tepki, kahramanlara saygı vardı. Barış Pınarı Harekatı Şehitleri son yolculuklarına uğurlandı.

İlk cenaze töreni sabah saatlerinde Mardin’deydi. Nusaybin ilçesinde esnaflık yapan 50 yaşındaki Mehmet Şirin Demir, Molla Ahmet Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı. Demir, terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’den sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda şehit olmuştu. Demir’in naşının üstüne kızının düğününde giymek için aldığı takım elbisesi konuldu.

25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Yunus Mermer’in cenazesi Konya’da kılınan namazın ardından Konya Şehitliği’ne defnedildi. Mermer, Suriye’nin Azez ilçesindeki üs bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen havan saldırısında yaralanmıştı. Kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

İstihkam Uzman Çavuş Hacı Bebek ise memleketi Kahramanmaraş’ta defnedildi. 44 yaşındaki Bebek’in cenaze töreni Ulu Camii’nde yapıldı. Şehidin kızı Ezgi Bebek, tören boyunca babasının beresini başına taktı.

Şehidin eşi Gülseren Bebek oğluna seslendi.



Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen de Bilecik’te Türk bayraklarına sarılarak son yolculuğuna uğurlandı. Bilgen, Azez’de Zeytindalı Harekat Bölgesi'ndeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK tarafından düzenlenen havan saldırısında doğum gününde şehit olmuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez törene katıldı.

Barış Pınarı Harekatı’nın ilk şehidi Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu’nun cenaze töreni ise Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde yapıldı. Törene katılan vatandaşlar “Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez” sloganları attı. Topçu, YPG/PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olmuştu.

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kolluk kuvvetleri komutanları, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek çelenk gönderdi. Törene katılan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, TSK’nın terörü bitirecek adımlar attığını söyledi.

Törende bulunan Öncü Gençlik Genel Başkanı Özgür Bursalı ise birlik, beraberlik vurgusu yaptı.

ulusal.com.tr