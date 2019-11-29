Şehitlere son görev

Şehit Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin ebediyete uğurlandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna PKK'lılar havanlı saldırı düzenlemiş, 2 asker şehit olmuştu. O askerlerden Tankçı Uzman Çavuş Davut Armağan Keskin için memleketi Balıkesir'de tören yapıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, önce Gündoğan Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü, helallik alındı.

Daha sonra Keskin için Zağnos Paşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Şehit askerin bir yıllık eşi Gülçin Keskin, törene eşinin üniformasıyla katıldı. Askerin naaşı Balıkesir Şehitliği'ne defnedildi.

Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu şehit olan askerlerde son yolculuklarına uğurlandı.

Jandarma Astsubay Çavuş Bünyamin Duymaz, Yozgat'ta defnedildi. Törene Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de katıldı.

Bir tören de Bartın'da vardı. Jandarma Uzman Çavuş Furkan Yılmaz, Büyükkızılkum köyünde ebediyete uğurlandı.

Pençe Harekatı bölgesinde, yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bünyamin Çabuk da Adana'da defnedildi.



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