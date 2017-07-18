Bugün İstanbul'da yaşanan yoğun yağışın ardından birçok yerde sel suları birikti ve şehir içinde sel sularından göller oluştu. Enfeksiyon ve klinik mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu sel sularının kanalizasyonla karışması durumunda bağırsak enfeksiyonları görülebileceğini belirtti ve sel suları ile temas edilmesi durumunda hemen temas edilen yerlerin yıkanması gerektiğini söyledi.

"En önemli sorun o ve bu sel sularının özellikle farkında olmadan yutulması gibi durumlarda bağırsak enfeksiyonları görülebilir. Yine burada kanalizasyonla karışması halinde olabilecek şeylerden bir tanesi de hayvanların dışkıları ve ölülerinden çıkan mikroorganizmalarla bulaş olması riski. Bu sularla çıplak el ve ayakla temastan kaçınılmalı. Zorunlu durum olduğunda el ve ayakları yıkamakta fayda var. Ağza ve göze su gelmesini önlemek lazım. İstenmeyen bir şekilde bulaş olması durumunda ise bağırsak enfeksiyonları veya deride enfeksiyonlara neden olabilir. Bunlar tedavi edilebilir enfeksiyonlar. 'Mutlaka enfeksiyon olacak' diyemeyiz ama düşük de olsa bu tür riskler var. Sellerden sonra bu tür bakteriyel enfeksiyonların arttığına dair raporlar mevcut."Bu enfeksiyonların tedavi edilebilir enfeksiyonlar olduğunu belirten Prof. Dr. Leblebicioğlu, kanser gibi bağışıklığı baskılanmış olan hastalarda enfeksiyonun daha ağır seyrettiğini söyledi.