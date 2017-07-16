Yüzevler kebapçısının işletmecisi Selahattin Aydoğdu gözaltına alındı.

Selahattin Aydoğdu, Türkiye futbol direktörü Fatih Terim'i basın yolu ile tehdit ettiği gerekçesiyle Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.





İzmir'in turistik beldesi Alaçatı'da Adana Yüzevler Kebap adlı işletmenin sahibi Selahaddin Aydoğdu ve çalışanları ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve damatları arasında tartışma yaşandığı, bu tartışmanın ardından ise bizzat Terim'in yanındakilerle birlikte mekana baskın yaptığı ortaya çıkmıştı.





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