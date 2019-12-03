Selahattin Demirtaş’ın suçsuz yere hapiste olduğunu iddia etti

Terör suçundan cezaevinde Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna bu sözlerle tepki gösterdi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

Siyasi partiler Meclis’te her hafta Salı günü grup toplantıları düzenliyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesine katılması nedeniyle Ak Parti grubu bu hafta toplanmadı.

MHP’de de Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin rahatsızlığından dolayı uzun zamandır yapılmayan grup toplantısı yine olmadı. Meclis’te bu hafta CHP, HDP ve İyi parti genel başkanları partilerinin grup toplantısında konuştu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğu cezaevinde hastalandığı için tekrar gündeme geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş'ın suçsuz olduğunu iddia etti.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da gündemindeydi cezaevindeki Demirtaş. Tutukluk kararlarının hukuksuz olduğunu öne sürdü.

İyi Parti grup toplantısını yaptı. Genel Başkanı Meral Akşener’in gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılanlar vardı.

ulusal.com.tr