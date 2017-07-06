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Selçuk ve Necmettin Erbakan üniversitelerine FETÖ operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı

Selçuk ve Necmettin Erbakan üniversitelerinde görevli akademisyen ile idarecilere yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Selçuk ve Necmettin Erbakan üniversitelerine FETÖ operasyonu! 20 şüpheli gözaltına alındı

Selçuk ve Necmettin Erbakan üniversitelerinde görevli akademisyen ile idarecilere yönelik operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Konya merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel  Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, Selçuk ve Necmettin Erbakan  üniversitelerinde akademisyen ve idareci olarak görev yapan 20 zanlı gözaltına  alındı.


 
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında  FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen, Selçuk ve Necmettin Erbakan  üniversitelerinde görev yapan 24 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


 
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli  10 ilde düzenledikleri operasyonda şüphelilerden 20'sini gözaltına aldı.
 
Zanlılar, Konya eğitim ve Araştırma Hastanesindeki sağlık kontrolünün  ardından Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.


 
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar  sürüyor.


Kaynak: AA
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