CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, adalet yürüyüşüyle ilgili tartışma yaratacak bir açıklama yaptı. Kendisini "Dersimli" olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, "yürüyüş Berberoğlu’nun şahsına yapılan bir yürüyüş değil, Berberoğlu’ndan önce HDP’li vekiller ve gazeteciler içerde" dedi.

Eşi gibi o da kendisini Dersimli olarak tanıttı, CHP'nin İstanbul yürüyüşünün Enis Berberoğlu'ndan önce HDP'li vekiller ve gazeteciler için yapıldğını söyledi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroplu artı gerçek sitesine röportaj verdi.



Siyasete olan merakının nereden geldiği sorulan Selvi Kılıçdaroğlu, "ben Dersimliyim" yanıtını verdi.



"DİL FARKLI, ŞEHİR FARKLI... 'Ben Dersimliyim'. Bulunduğum coğrafya nedeniyle siyasete ilgimin olmaması gibi bir şey söz konusu değil, Dersim’den beş yaşında çıktık Ankara’ya geldik. Farklı bir dil konuşuyoruz, anadilimiz Zazaca sonuçta. Dil farklı, şehir farklı, çok büyük olmasa da zorluklar yaşadık."



CHP'nin İstanbul Yürüyüşü ve Maltepe mitingi de soruldu Selvi Kılıçdaroğlu'na.. "Yürüyüş sadece Berberoğlu için yapılmadı" dedi.



"HDP'Lİ VEKİLLER VE GAZETECİLER İÇERDE: Yürüyüş Berberoğlu’nun şahsına yapılan bir yürüyüş değil. "Berberoğlu’ndan önce HDP’li vekiller, gazeteciler içerde Berberoğlu’nun tutuklanması fitili ateşledi."



HDP'nin meclise girmesinin güzel bir başarı olarak belirten Selvi Kılıçdaroğlu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da PKK'nın hendeklere gömüldüğü terörle mücadele operasyonlarını eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Orada evler boşaltıldı, insanlar çok zor günler yaşadı, hepimiz de buna şahit olduk" ifadelerini kullandı.



CHP’nin dokunulmazlıkların kaldırılmasına verdiği desteği eleştiren Kılıçdaroğlu, düşüncelerini Kemal Kılıçdaroğlu'na da ilettiğini belirtti.



ulusal.com.tr