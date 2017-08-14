TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Şemdinli Karadağ bölgesinde 8 Ağustos günü başlatılan operasyonda, Kelek Tepe bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 2 EYP imha edildi.
TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Karadağ bölgesinde hala devam eden operasyonun başından beri toplam 5 EYP tespit edilerek, etkisiz hale getirildi.
Şemdinli Karadağ bölgesinde 8 Ağustos günü başlatılan operasyonda, Kelek Tepe bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 2 EYP imha edildi.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Şemdinli Karadağ bölgesinde 8 Ağustos günü başlatılan operasyonda, Kelek Tepe bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 2 EYP imha edildi.
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