Şemdinli Karadağ bölgesinde 8 Ağustos günü başlatılan operasyonda, Kelek Tepe bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 2 EYP imha edildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Şemdinli Karadağ bölgesinde 8 Ağustos günü başlatılan operasyonda, Kelek Tepe bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 2 EYP imha edildi.



TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Karadağ bölgesinde hala devam eden operasyonun başından beri toplam 5 EYP tespit edilerek, etkisiz hale getirildi.