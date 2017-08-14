Flaş Bodrum depremi açıklaması
Flaş Bodrum depremi açıklaması
e-Devlet'e ne oldu? İşte ilk açıklama
e-Devlet'e ne oldu? İşte ilk açıklama
Şemdinli'de patlama
Şemdinli'de patlama
TGB'den Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a ziyaret
TGB'den Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a ziyaret

Şemdinli'de 5 EYP etkisiz hale getirildi

Şemdinli Karadağ bölgesinde 8 Ağustos günü başlatılan operasyonda, Kelek Tepe bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 2 EYP imha edildi. 

Şemdinli'de 5 EYP etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), Şemdinli Karadağ bölgesinde 8 Ağustos günü başlatılan operasyonda, Kelek Tepe bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında 2 EYP imha edildi. 

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Karadağ bölgesinde hala devam eden operasyonun başından beri toplam 5 EYP tespit edilerek, etkisiz hale getirildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #şemdinli
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Son dakika: Hükümetin memura zam teklifi belli oldu
Sonraki Haber
Resmen Barcelona'da
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.