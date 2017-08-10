Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce bir polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin gözaltına alınan bazı kişilerin darp edildiği iddiasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonda teröristlerce açılan ateş sonucu bir polisin şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan kişilerin bazı güvenlik görevlilerince darp edildiği iddiasıüzerine açılan soruşturma devam ediyor.



Alınan bilgiye göre, Şemdinli'nin Altınsu Mahallesi'nde 5 Ağustos tarihindeki operasyon esnasında PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu bir polis memurunun şehit olduğu, bir polisin de yaralandığı saldırının ardından terör örgütü mensuplarının gizlenerek ateş açtıkları değerlendirilen evlerde arama yapılarak bazı şüpheliler gözaltına alındı.



Operasyonda gözaltına alınan bazı kişilerin darp edildikleri iddiasıyla Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığına yaptıkları başvurunun ardından başlatılan soruşturma sürüyor.



Altınsu Mahallesi'nde darp edildiğini iddia eden vatandaşların avukatı Selahattin Yılmaz, yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerinin şikayetlerini almak için masa kurduklarını söyledi.



Yılmaz, köyde darp edilen çok sayıda vatandaş bulunduğunu öne sürerek şunları ifade etti:



"Köyde son zamanlarda çatışma yaşanıyordu. Cumartesi gecesi de çatışma yaşandı ve çatışmada bir polis memurunun şehit olduğunu, birinin de yaralandığını öğrendik. Allah ailelerine sabırlar versin. Bu olaydan sonra arama kararına binaen saat 1-2 arası baskın yapıldı. Bu defa yapılan arama normal aramaya benzer bir arama değildi. Vatandaşlar darp edilerek, hatta işkence edilerek gözaltına alınanlar var."



Olaya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını belirten Yılmaz, "Darp raporu için Şemdinli Devlet Hastanesine müracaat ettik. Savcı bey bizi gönderdi, rapor almamız için. İstediğimiz düzeyde bir darp raporu alamıyoruz. Sabahleyin arkadaşlarla karar aldık. Vatandaşların şikayetlerini almak için masa kurduk. Bu konuda savcılık da gerekli talimatları verdi ve gerekli işlemlerin yapılacağını söyledi. Bazı polis memurları iyi tavır sergileyip, gayet iyi bir şekilde aramaları gerçekleştirmiş ama nedense bir gruptan bahsediyorlar. Bir grup millete işkence ve zorbalık yapmış." diye konuştu.



Darp edildiğini iddia eden Cafer Atabak da gözaltına alındıklarında hakarete de maruz kaldıklarını söyledi.



Atabak, şöyle konuştu:



"Evde yatıyorduk. Saat 01.00 civarıydı. Kapıyı çaldılar. Ben de balkondan kapıyı açacağımı söyledim. Kapıya yetişmeden kırıp içeri girdiler. İçeri girdikten sonra beni kırılan camların üstünde yürüttüler. Ayaklarım yara oldu. Konuşmama izin vermeden dipçiklediler. Yüzüme dipçik attıkları sırada kolumu kalkan olarak kullandım. Beni koridora götürüp dipçikle vuramadıkları için tekmelerle vurdular. O sırada yere çöküp bayıldım. Ondan sonra kolumdan tutup beni dışarı götürdüler. Sonra oğlumu getirdiler. Onu da yüzüstü yatırdılar."



Köyde yaşayan başka kişilerin de darp edildiğini öne süren Atabak, "Benim çocuğumu da aldılar içeri. Orada bir polis vardı hakkını yiyemem. Kolumdan tutup beni onların elinden çekti. Orada 3-4 kişi kaldı. Onları çok dövdüler. Ardından beni üst kattan ifadeye çağırdılar. Orada 'Benim çocuğum kalp hastasıdır. Yazıktır onu bırakın ben buradayım zaten.' dedim. Bunun üzerine oğlumu bıraktılar." dedi.



Mahalle sakinlerinden Erkan Bay, arama için eve gelen polislerin annesine silah doğrulttuğunu ve hakarete maruz kaldıklarını belirterek, "Bizi bayağı dövdüler. 'Teröristsiniz' diye bize hakaret ettiler. Ondan sonra Emniyet Müdürlüğüne götürdüler. Bizi burada da darp ettiler. Gözüm dahil vücudumun çeşitli yerlerinde morluklar var. Sırtımda da izler var. Suç duyurusunda bulunduk." ifadesini kullandı.



Valilik açıklaması



Hakkari Valiliği, olayla ilgili yaptığı açıklamada, PKK'lı teröristlerce bir polisin şehit edildiği saldırının ardından ateşin geldiği değerlendirilen bölgelerde bazı şüphelilerin gözaltına alındığını, direnen şahısların da zor kullanılarak derdest edildiğini bildirmişti.



Açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:



"Daha sonra gözaltına alınırken darbedildikleri iddiasıyla savcılık makamına müracaat eden 10 vatandaşımızın işlemleri devam etmekte olup, bunlar arasında kadın bulunmamaktadır. Ayrıca kusuru olan personel tespit edilirse haklarında gerekli tahkikat da yapılacaktır. Bunun dışında bazı haber ajanslarında ve sosyal medyada güvenlik güçlerinin vatandaşlarımıza işkence yaptığı yönündeki haberler tamamen asılsızdır ve terör örgütünün propagandasını yapma maksadını taşımaktadır."