Semih Koray: Türkiye Atlantik sistemi içinde var olamaz

Reuters haber ajansı, NATO’daki Türk yetkililerin Polonya ve Baltık Savunma Planlarını engellediği haberini verdi.

Anadolu Ajansı ise NATO’da onaylanması gereken Türkiye ve Baltık Savunma Planları’nın onaylanmadığını yazdı. ABD'nin YPG/PYD/PKK'nın da tehdit olarak yer aldığı NATO'nun Türkiye ile ilgili güvenlik planının yayımlanmasına itiraz etti. Türkiye de NATO'nun Baltık ülkeleri hakkındaki güvenlik planının yayımlanmasına karşı çıktı.

Türkiye NATO’yu kırmızı çizgileri konusunda uyardı. Cumhurbaşkanı sözcüsü İbrahim Kalın, NATO müttefiklerinin, Türkiye'nin ulusal güvenliğine yönelik tehditleri ciddiye alması gerektiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da NATO Genel Sekreteri ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kasım ayı başında İngiliz The Economist dergisine verdiği röportajda “NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti” demişti.

Macron “Beyin Ölümü” açıklamasını Barış Pınarı Harekâtı’nın icra edilmesinin ardından yapmıştı.

Türkiye ile NATO’nun diğer üyeleriyle yaşadığı anlaşmazlıklar derinleşirken NATO’nun işlevi ve varlığı da tartışılmaya devam ediyor.

Vatan Partisi Dış İlişkiler Vatan Partisi Uluslararası İlişkileri Bürosu Başkan Profesör Doktor Semih Koray yaşanan gelişmeleri Ulusal Kanal’a değerlendirdi.



Semih Koray yaşanan hadiselerin Türkiye’nin Atlantik Sistemi’nden kopup Avrasya’ya yönelmesi şeklinde açıkladı.



Profesör Doktor Semih Koray, Atlantik sistemi ile Avrasya iklimi arasındaki çelişmenin derinleştiğine dikkat çekti. ABD Eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’in geçen hafta yaptığı açıklamayı hatırlattı. Kissinger ABD ve Çin'in soğuk savaşın eşiğinde olduğunu ifade etmişti.



Semih Koray, NATO içindeki tartışmaların yaşanıyor olmasını da Avrasya güzlerinin yükselişine bağladı.



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