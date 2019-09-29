Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Canan Kaftancıoğlu ve Nagehan Alçı'yı sert bir dille eleştirdi. Yalçın, "Nagehan Hanımcağız, PKK’lıların telef olmasına dayanamamış olacak ki devleti katil olarak tanımlıyor, Türkiye’nin varlık ve egemenlik refleksini yargılayarak çapını da boyunu da aşan laflar ediyor." DEDİ

Habertürk yazarı Nagehan Alçı’nın, katıldığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yönelik sarf ettiği “katil devlet” ifadesi büyük tepki çekti.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Nagehan Alçı'nın Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi.



Yalçın, "Nagehan Hanımcağız, PKK’lıların telef olmasına dayanamamış olacak ki devleti katil olarak tanımlıyor, Türkiye’nin varlık ve egemenlik refleksini yargılayarak çapını da boyunu da aşan laflar ediyor." dedi.



Semih Yalçın'ın açıklaması şöyle;

1-Kaftancıoğlu; haddini, hududunu, yerini bilmeden MHP’ye dil uzatmış. Çizgini aşma! Sen kim, Ülkücüler kim! Edebinle otur; çapına göre konuş! Şunu bil ki GBY kısaltmasıyla tahfif etmeye çalıştığın MHP Yönetimi, sokak çeteleri diye aşağılamaya çalıştığın Ülkücülerden mürekkeptir.

2-Dil uzatmaya cüret ettiğin Ülkücülerin vatan sevgisi ve feraseti, senin gibi Marksist örgüt artıklarını cebinden çıkarır. Biz senin çirkin cemaziyyelevvelini, Marksist bölücü örgütlerle ihanet iltisakını iyi biliriz Canan Kaftancıoğlu!

3-Sokak çeteleri kendini Ülkücü olarak tanımlamaz. Sokak çeteleri olsa olsa TKPML’ci, DHKP-C’ci, PKK'lı, hatta Gezi”ci olarak bilinirler. Senin destekçisi veya taraftarı olduğun bölücü örgüt mensupları, vatan hainlerinin ta kendisidir.

4-Ülkücüler, senin gibi küresel çetelerin taşeronu, CIA’in kuryesi değillerdir; aksine milletin varlık azminin, egemenlik haklarının temsilcileridir. Seni gidi hınzır seni!

5-Ya Nagehan Alçı’ya ne demeli? Bu ne idüğü belirsiz hanımı millî menfaatlere raptetmeye alçı değil, çimento bile yetmiyor. O kadar cıvıyor ki her kaba giriyor, her kalıba uyuyor.

6-Nagehan Hanımcağız, PKK’lıların telef olmasına dayanamamış olacak ki devleti katil olarak tanımlıyor, Türkiye’nin varlık ve egemenlik refleksini yargılayarak çapını da boyunu da aşan laflar ediyor.

7(son)-Egemenlik haklarını korumak için Türkiye devletinin meşru istihbarat faaliyetleriyle sergilediği varlık refleksine “kıtal” penceresinden bakmak; Kandil sürüngenlerinin, İmralı canisinin lehine bölücülüğü meşrulaştırmak demektir.



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