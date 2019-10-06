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Semih Yalçın: Ömer Çelik'in, Dışişleri Bakanlığımızın ve CHP sözcülerinin verdiği güçlü tepki; her türlü takdirin üzerindedir

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımının beğenilmesinin ardından tepkiler sürüyor

Semih Yalçın: Ömer Çelik'in, Dışişleri Bakanlığımızın ve CHP sözcülerinin verdiği güçlü tepki; her türlü takdirin üzerindedir

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, FETÖ firarisi Ergun Babahan'ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi hedef alan paylaşımının beğenilmesinin ardından tepkiler sürüyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Dışişleri Bakanlığı ve CHP'den gelen tepkiler için "Ömer Çelik'in, Dışişleri Bakanlığımızın ve CHP sözcülerinin verdiği güçlü tepki; her türlü takdirin üzerindedir" ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan açıklama yapan Yalçın, "Hükümet sözcüsü Ömer Çelik'in, Dışişleri Bakanlığımızın ve CHP sözcülerinin verdiği güçlü tepki; her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Yalçın'ın açıklaması şöyle;
1-FETÖ'cü firarilerden E.Babahan'ın MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli hakkındaki ahlaksız Twitter paylaşımının ABD Büyükelçiliği tarafından beğenilmesine hükümet sözcüsü Ömer Çelik'in, Dışişleri Bakanlığımızın ve CHP sözcülerinin verdiği güçlü tepki; her türlü takdirin üzerindedir
2-Sayın Genel Başkanımıza yönelik planlı ve hesaplı edepsizliğin Türkiye'ye dönük kasıtlı bir tavır olduğunu görerek sessiz kalmayan siyasi partilerimize ve sözcülerine şükranlarımızı sunuyoruz.
3(son)-Siyasi partilerimizin; bahis mevzuu vatan olunca gerisinin teferruat olduğu noktasında birleşmesi, küresel aktörlere yeterince caydırıcı bir millî mutabakat cevabıdır.

ulusal.com.tr

Etiketler; #mhp #semih yalçın
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