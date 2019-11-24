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Şenay Aybüke Yalçın unutulmadı

24 Kasım Öğretmenler gününde Şenay Aybüke Yalçın da unutulmadı. Kozluk'ta 9 Haziran 2017'de karne dağıttıktan sonra evine giderken PKK'lıların saldırısında şehit olmuştu. Aybüke öğretmen mezarı başında anıldı.

GÜNDEM 24.11.2019, 19:39
Şenay Aybüke Yalçın unutulmadı

Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Batman Kozluk ilçesinde şehit olduğu yerde anıldı.

Aybüke Yalçın, 3 yıl önce PKK'lıların saldırısında şehit olmuştu. Katledildiği yere karanfil bırakıldı, dualar edildi.

Şehit öğretmen Aybüke Yalçın, Çorum'daki mezarı başında da anıldı.

Yalçın'ın Osmancık Şehitliği'ndeki kabri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Şenay öğretmen, Ekim 2016'da Batman'ın Kozluk ilçesine müzik öğretmeni olarak atanmıştı.

ulusal.com.tr
 

#şenay aybüke yalçın
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