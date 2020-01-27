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Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Elazığ Valiliği, gazeteci Serdar Akinan'ın açıklamalarıyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu

GÜNDEM 27.01.2020, 00:19 27.01.2020, 00:53
Serdar Akinan hakkında suç duyurusu

Elazığ Valiliğince, gazeteci Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu açıklandı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi. 

Elazığ Valiliği'nin açıklaması şöyle;

Enkazda kalan insanları kurtarmak için canları pahasına çalışan kurtarma ekiplerinin morallerini bozmak için yaptığı insanlık dışı yalan haberi sebebiyle, Elazığ Valiliğimizce Serdar Akinan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ulusal.com.tr

#serdar akinan #Elazığ
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