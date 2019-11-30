Serdar Sevim hayatını kaybetti! Serdar Sevim kimdir

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, TRT önceki İstanbul Haber Müdür Yardımcılarından Sürekli Basın Kartı sahibi Serdar Sevim vefat etti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yaptığı açıklamada "TRT'de uzun yıllar görev yapan değerli meslektaşımız Serdar Sevim’i kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Onu hiç unutmayacağız. Ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz" denildi.

SERDAR SEVİM KİMDİR

Trabzon 1960 doğumlu. AÜ Açık Öğretim Fakültesi İktisat Bölümü mezunu. Mesleğe 1984 yılında TRT Trabzon Haber Müdürlüğü’nde başladı. TRT Spor Servisi’nde uzun yıllar çalıştı. TRT İstanbul Haber Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Sürekli Basın Kartı taşıyordu. Bir kız çocuğu babası.

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